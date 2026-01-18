Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що у 2026 році Україна планує наступальні оперції

Українська армія у 2026 році планує не лише оборонятися, а й здійснювати наступальні дії. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю для LB.ua.

Олександр Сирський зазначив, що попри мирні зусилля України та США, Росія не змінила своєї мети й прагне захопити всі українські території, продовжуючи наступ на всіх напрямках.

«Всі напрямки ведення наступальних дій залишаються тими, що й були, змінюються тільки терміни, кількість озброєння, особового складу. Все інше залишається такими, як було. Тобто вони дотримуються своїх планів», – зазначив Олександр Сирський.

Тому, за словами Головнокомандувача ЗСУ, Україна продовжить оборонятися. Водночас Олександр Сирський зауважив, що «в обороні перемоги не здобудеш», а отже українська армія планує й наступальні дії у 2026 році.

«Ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоби утримувати оперативну ініціативу, тому що це призводить до того, що ворог вимушений залучати й знімати значний людський ресурс, озброєння, боєприпасів, щоб стримувати наші активні дії», – заявив Олександр Сирський.

Також Олександр Сирський розповів, що Україна продовжуватиме практику «асиметричних дій». Крім того, Сирський відзначив покращення показників мобілізації та комплектування ЗСУ. Також Сирський наголосив на покращенні військової підготовки нових бійців.

«Ми маємо стабільні показники саме в отриманні тієї кількості особового складу, яку ми планували, наприклад, на місяць. Це по-перше. І друге, такий паритетний напрямок – це зменшення рівня СЗЧ. Це нам дасть можливість додаткового отримання військовослужбовців і зменшення навантаження в плані мобілізації», – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 13 січня Олександр Сирський повідомив, що у 2025 році рівень втрат серед бійців ЗСУ знизився на 13%. Водночас, за словами Головнокомандувача, росіяни у 2025 році втратили на війні проти України понад 418 тис. військових вбитими та пораненими.

Зауважимо, що 14 січня новий міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що у розшуку за ухилення від мобілізації перебувають 2 млн українців, а 200 тис. військових самовільно залишили місце служби.