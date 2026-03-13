Чоловіка затримали та помістили під варту

СБУ запобігла вбивству командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. Замах готував оператор БпЛА з іншої бригади, якого завербували росіяни, повідомили у пресслужбі СБУ у пʼятницю, 13 березня.

Росіяни завербували оператора дрона, який виконував завдання у Харківській області. Це зробили за допомогою його колишньої дружини, яка живе в Запоріжжі та працює на росіян.

Йому наказали підготувати прицільний ракетно-бомбовий удар по локації, куди мав прибути Андрій Білецький. Фігурант шукав інформацію про час та місце прибуття командира.

«Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати “грифовану” інформацію у колег по службі. Одночасно з цим фігурант мав “злити” окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці задокументували дії оператора БпЛА на початковому етапі та затримали його на території гарнізону. У нього вилучили смартфон, за допомогою якого він контактував з росіянами.

Фігуранту повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Наразі зловмисник перебуває під вартою.