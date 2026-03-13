Кріпа може володіти 60 об'єктами нерухомості в Дубаї

Власник бізнес-центру «Парус» і готелю «Україна» Максим Кріппа впродовж останніх років міг стати власником понад 60 об’єктів нерухомості в Дубаї. Йдеться про апартаменти, готельні номери та приватні вілли. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Слідство.Інфо».

За даними витоку даних про нерухомість у Дубаї, частина цієї нерухомості досі залишається у його власності, тоді як деякі об’єкти інвестор уже міг продати. Ідеться про інвестиції в різних районах міста. Зокрема, об’єкти у житлових і готельних комплексах Address Harbour Point, Address Sky View та The Palm Tower.

Також у розслідуванні фігурує Royal Atlantis Resort & Residences та низка інших проєктів у популярних районах Palm Jumeirah та Dubai Marina. За даними розслідувачів, Максим Кріппа може бути одним із найбільших українських інвесторів на ринку нерухомості Дубая.

У пресслужбі Максима Кріппи у відповідь на запит журналістів підтвердили, що бізнесмен веде діяльність в Об’єднаних Арабських Еміратах. Водночас деталі своїх інвестицій у нерухомість Дубая там розкривати не стали. У компанії зазначили, що більшість інвестиційних ініціатив і проєктів, пов’язаних із близькосхідним регіоном, перебувають на етапі активного розвитку, стратегічного планування та перемовин із міжнародними партнерами.

«Деталі інвестиційних портфелів і фінансові показники є предметом угод про нерозголошення (NDA)», –повідомили у пресслужбі бізнесмена.

Хто такий Максим Кріппа?

Максим Кріппа – український бізнесмен та інвестор, який працює у сферах нерухомості, IT та кіберспорту. У медіа він став широко відомим після серії великих угод із купівлі комерційної нерухомості в Києві.

Зокрема, Кріппа є власником київського бізнес-центру «Парус», а у 2024 році придбав історичний готель «Україна» в центрі столиці. Крім того, бізнесмен отримав контроль над Міжнародним виставковим центром у Києві – одним із найбільших виставкових комплексів України.

ZAXID.NET також писав, що у лютому 2026 року інвестиційний фонд «АРС Кепітал», пов’язаний із бізнесменом Максимом Кріппою, купив контрольний пакет корпоративних прав компанії ТОВ «Грааль», яка володіє земельною ділянкою в центрі Києва.

«Кілька співрозмовників ЕП в політичних колах розповідали, що, за їхньою інформацією, Кріппа може виступати «обкладинкою», яка інвестує в коштовні активи гроші кількох дуже впливових представників української влади», – йдеться у матеріалі за 2024 рік заступника головного редактора «Економічної правди» Олександра Колесніченка.

Окрім нерухомості, Кріппа інвестує у технологічні та кіберспортивні проєкти. Він є власником кіберспортивної організації NAVI (Natus Vincere), студії розробки відеоігор GSC Game World (розробник серії S.T.A.L.K.E.R.), а також пов’язаний зі студією кіберспортивних трансляцій Maincast.

Дані про нерухомість розслідувачі отримали в межах міжнародного проєкту Dubai Unlocked. Вони базуються на великих витоках інформації з Земельного департаменту Дубаю та державних комунальних компаній ОАЕ.

Першим ці дані отримав Вашингтонський центр оборонних досліджень (C4ADS). Далі їх передали норвезькому виданню E24 та Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який співпрацює з десятками медіа з різних країн, аналізуючи ці дані.