Готель на 363 номери розташований біля Майдану Незалежності

У середу, 18 вересня, Фонд держмайна України провів аукціон з продажу готелю «Україна», що розташований в центрі Києва. Готель, що накопичив мільйонні борги, внесли у перелік об’єктів великої приватизації у квітні 2024 року.

Стартова ціна лоту на майданчику електронних торгів Prozorro.Продажі становила 1,047 млрд грн. За готель «Україна» змагалися троє учасників: ТОВ «Аларіт Пром» (запропонувало 1,11 млрд грн), Житомирський меблевий комбінат (1,45 млрд) і ТОВ «Ола Файн».

Останній учасник запропонував заплатити за готель «Україна» 2,51 млрд грн. Якщо його визнають переможцем, окрім цієї суми він має сплатити 20% ПДВ.

ТОВ «Ола Файн», за даними сервісу YouControl, входить до групи Максима Кріппи разом із ще приблизно 30-ма компаніями. Фірма займається орендою нерухомості. Максим Кріппа – власник української кіберспортивної команди NaVi, що у квітні стала чемпіоном світу у грі Counter Strike-2.

Максиму Кріппі також належать київський бізнес-центр «Парус», Броварський оптовий ринок, низка ІТ-компаній і фірм, що займаються орендою нерухомості та фінансовим консультуванням.

У 2020 році Максим Кріппа купив у ФДМУ готель «Дніпро» в Києві, а у 2023 – заміський відпочинковий комплекс із рестораном і спа-центром в Конча-Заспі у Фонду гарантування вкладів.

Комплекс 16-поверхового 4-зіркового готелю «Україна» складається із 363 номерів на понад 540 гостей, шести конференц-залів і кімнат для переговорів, паркінгу на 80 машин. Готель став першою висоткою в повоєнному Києві – його відкрили у 1961 році, а почали будувати у 1954 році. З часу відкриття і до 2001 року готель мав назву «Москва». Загальна площа готелю становить близько 22,5 тис. м2. Тобто метр готелю обійдеться новому власнику орієнтовно у 111,6 тис. грн без ПДВ.

Хто такий Максим Кріппа

Як пише портал DOU, 46-річний Максим Кріппа починав бізнес у 2000-х роках із азартних ігор в Броварах і оптового ринку там же. Також Максим Кріппа мав гральний бізнес зі скандальним нардепом Максимом Поляковим. Свого часу Максим Кріппа був помічником нардепа від соціалістичної партії, потім – помічником двох нардепів від Блоку Юлії Тимошенко. У 2015 році він балотувався у Київську міську раду від Об’єднання «Самопоміч», але не пройшов.

Також у 2015 році Максим Кріппа залишив гральний бізнес. Загалом до нерухомості і фінансового консультування він займався майже всім: від електрозв’язку та складського господарства до кредитування і фінансового лізингу.

У 2018 році Максим Кріппа придбав кіберспортивну команду NaVi. Тоді ж він став власником компанії кіберспортивних трансляцій Maincast.

У 2020-х Максим Кріппа став власником компанії, що розробляє ігри. Ідеться про культову студію GSC Game World Global LTD (ТОВ «ГСК Україна»), що працює над легендарною грою S.T.A.L.K.E.R.