Виноробня "Леанка" працює з 1946 року

Фонд держмайна України готує до продажу державне підприємство «Агрофірма «Леанка», розташоване в селищі Середнє неподалік від Ужгорода. Землю підприємства внесуть у державний земельний банк. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Винні підвали ДП «Леанка» є пам’яткою архітектури XVI століття, що визнані ЮНЕСКО одними з десяти найкращих винних підвалів Європи.

«ДП «Леанка» активно готується до приватизації, що, безумовно, стане новою історією успіху та надасть підприємству потужний імпульс для розвитку», – повідомив Віталій Коваль.

Додамо, що інформація про майновий комплекс ДП «Леанка» вже розміщена на сайті ФДМУ, проте наразі невідома ані дата аукціону, ані стартова ціна лоту.

Віталій Коваль також розповів, що землі підприємства «Леанка» увійдуть до державного земельного банку. Це дасть виноробам можливість прозорої оренди земель на термін до 25 років і створить стабільну основу для довгострокового планування та інвестицій у виноградарство.

Довідково. Винні підвали в селищі Середнє біля Ужгорода закладені 1557 року тодішніми власниками Середнянського замку магнатами Франциском Стефаном і Домініком Добо, про що свідчить кам'яна табличка біля старого входу в підземелля.

Табличка про закладення винних підвалів

Середнянські винні підвали мають загальну довжину 4,5 км і висічені в туфі – пористій породі вулканічного походження. Постійна температура 12°C створює ідеальні умови для витримки вина.

У винних підвалах Середнього завжди зберігається ідеальна температура для витримки вин

Агропромислова фірма «Леанка» заснована у 1946 році. «Леанка» – це сорт винограду, в перекладі з угорської мови означає «дівчина» і є одним із найпопулярніших сортів цього регіону.

Агрофірма Леанка заснована у 1946 році

Нагадаємо, що у 2023 році НАБУ і САП викрили посадовців Держгеокадастру Закарпатської області та народного депутата із Закарпаття Роберта Горвата у незаконному привласненні понад 300 га земель ДП «Леанка».