Роберт Горват – український політик, родом із Закарпаття

У понеділок, 6 листопада, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав міру запобіжного заходу нардепу Роберту Горвату із Закарпаття. За даними слідства, він незаконно заволодів земельними ділянками площею понад 320 га. Суд призначив йому заставу – 26,8 млн грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, 24 жовтня нардепу-мажоритарнику з депутатської групи «Довіра» Роберту Горвату повідомили про підозру у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га, що завдало державі збитків на понад 123 млн грн. Також 24-25 жовтня 2023 року детективами НАБУ за погодження з прокурором САП про підозру повідомлено ще трьом особам, причетним до вчинення цього злочину, а саме колишньому керівнику ГУ Держгеокадастру однієї з областей, екс-директору державного підприємства та директору приватного підприємства.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2016-2019 роках народний депутат України, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив злочинну схему заволодіння державними земельними ділянками.



Директор держпідприємства відмовився від права користування ділянками загальною площею 323 га та звернувся з відповідною заявою до ГУ Держгеокадастру області. Після припинення права користування цими землями, відповідно до злочинної схеми, керівник ГУ Держгеокадастру області передав ці ділянки наперед визначеним фізособам, які в подальшому продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми. У результаті реалізації цієї схеми інтересам держави завдано понад 123 млн грн збитків.

Як повідомляє видання «Слово і діло», йдеться про Держгеокадастр Закарпатської області. Раніше Вищий антикорупційний суд визначив 2,68 млн грн застави колишньому директору державного підприємства «Агропромислова фірма «Леанка» Юрію Шестакову, якого НАБУ і САП підозрюють у причетності до справи народного депутата групи «Довіра» Роберта Горвата.

Роберт Горват – український політик, родом із Закарпаття. Народний депутат VIII та IX скликань від фракції БПП та депутатської групи «Довіра» відповідно. Голова підкомітету з питань правового забезпечення діяльності митних органів Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Чехією, керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Єгиптом.