Роберта Горвата підозрюють у привласненні сотень гектарів землі

Народному депутату-мажоритарнику з депутатської групи «Довіра» Роберту Горвату повідомили про підозру у заволодінні 320 га землі. Про це 25 жовтня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратури.

Горвата підозрюють у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га, що завдало державі збитків на понад 123 млн грн. Також детективами НАБУ про підозру повідомлено ще трьом особам, причетним до вчинення цього злочину, а саме колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, екс-директору державного підприємства та директору приватного підприємства.

Як повідомляє слідство, у 2016-2019 роках підозрюваний нардеп, маючи вплив на службців Держгеокадастру, розробив злочинну схему заволодіння землею. Директор одного з держпідприємств відмовився від права користування ділянками загальною площею 323 га і звернувся з відповідною заявою до ГУ Держгеокадастру області. Після припинення права користування цими землями, керівник Держгеокадастру області передав ці ділянки наперед визначеним фізособам, які в подальшому продали їх компанії, підконтрольній Горвату.

САП не уточнила ім’я підозрюваного, але за даними УП йдеться про Роберта Горвата. Сам нардеп наразі не коментував підозру.

Роберт Горват – український політик, родом із Закарпаття. Народний депутат VIII та IX скликань від фракції БПП та депутатської групи «Довіра» відповідно. Голова підкомітету з питань правового забезпечення діяльності митних органів Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Чехією, керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Єгиптом.