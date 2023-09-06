У середу, 6 вересня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як наші депутати ховають свої статки від народу.

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Верховна Рада України повернула електронне декларування статків для державних службовців. Але є у цьому рішенні одне але. Депутати провалили відкриття негайного доступу до своїх майнових декларацій і одночасно намагалися видати ганебне рішення за неабияку перемогу. Одіозний депутат Микола Тищенко і взагалі записав відео прямо із парламентської зали, де заявив, що депутатам нема чого ховати від суспільства.

Зрозуміло, що Тищенко нахабно збрехав. Багатьом депутатам і чиновникам і раніше було що ховати від людей, а за останні кілька років у їхніх кишенях осіло чимало незадекларованих активів. До початку великої війни з росіянами всі публічні особи місцевої або державної влади були зобов'язані декларувати своє майно, а доступ до декларацій був відкритий для суспільства. Схильним до корупції діячам це дуже не сподобалося і вони скористались можливістю закрити свої декларації після початку великої війни з Росією.

Ось так росіяни зробили послугу нашим корупціонерам. На думку ініціаторів закриття доступу до декларацій, ці документи містять особисту інформацію чутливого характеру. Простіше кажучи, росіяни можуть побачити особисту адресу проживання депутата Тищенка або Юрченка і вдарити по тому будинку «Іскандером».

Дуже переконлива аргументація. А те, що ці декларації роками висіли у відкритому доступі, ми до уваги не беремо. Звісно, що без даних декларацій росіяни жодним чином не можуть дізнатися адресу проживання умовного депутата Тищенка чи його близьких.

У процесі нашої євроінтеграції, яка торік набула інтенсивних темпів, українська влада взяла зобов'язання перед МВФ, Єврокомісією, G7, Світовим банком та іншими міжнародними інституціями знову відкрити електронні декларації держслужбовців та відновити повноваження НАЗК з їх перевірки. Інакше вступу до ЄС нам не бачити.

Тепер ми побачили, на які виверти готові йти деякі наші депутати, аби максимально затягнути час на приховування своїх статків. Верховна Рада справді підтримала повернення відкритих декларацій, але не тепер, а через рік. Проголосували також декілька поправок до законопроекту. Наприклад, тепер не буде вважатися злочином, якщо майно вказали в одному розділі, а не вказали в іншому. Це такий пункт для особливо неуважних і забудькуватих.

А ще з'явилася поправка про те, що коли майно декларується декілька років і його вже перевірили, то повторно перевіряти не можна. Однак найбільше людей обурило відтягування депутатами моменту відкриття доступу до декларацій ще на рік. За цю правку проголосували лише 199 народних депутатів. Отож побачити декларацію певного посадовця можна буде лише за згоди декларанта. Серед тих, хто не голосував за негайний доступ до декларацій або ж утримався, – семеро депутатів із Львівської області. Для мене як для львів'янина це особливо важливо. Більшість таких депутатів із фракції «Слуга народу». Це Юрій Камельчук, Василь Мокан, Ростислав Тістик, Євген Петруняк і Мар'ян Заблоцький. Не голосували також Михайло Цимбалюк від фракції «Батьківщина» та Андрій Кіт із депутатської групи «Довіра». Пояснення такої поведінки виглядають просто жалюгідно. От Ростислав Тістик на своїй сторінці у Facebook зазначив, що не голосував, бо в цей момент вийшов із залу. Напевно, дуже захотів у туалет.

Тепер маємо дякувати депутатові Тістику хоча б за декларацію його добровільних намірів відкрити дані про своє майно і доходи. А те, що своїм неголосуванням цей депутат створив можливість приховати зловживання тисячам інших посадовців, маємо тихо забути. Ті ж нардепи, кому нема чого приховувати, голосували за негайне відкриття доступу до декларацій.

Хочу наголосити, що не загроза з боку ворога, а саме майно та гроші туманного і незаконного походження спонукають депутатів тримати свої декларації закритими так довго, як тільки це можливо робити. Те, що сталося вчора під куполом Верховної Ради, це плювок в обличчя кожному українцеві у час, коли країна має бути нещадною до корупції. Запам'ятаймо імена тих, хто натиснув кнопку проти або ж випадково вийшов із зали під час голосування. Ці люди негідні бути представниками народу.