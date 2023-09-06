Петиція із закликом ветувати закон про е-декларування набрала 25 тис. голосів за три години
Президента просять повернути законопроект і вимагати від Ради забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій
Петиція із закликом до президента України Володимира Зеленського накласти вето на ухвалений парламентом закон про декларування, набрала 25 тис. необхідних голосів усього за кілька годин. Про це свідчить інформація у відповідній петиції на сайті Офісу президента.
Підписанти петиції, яку було зареєстровано ввечері 6 вересня, закликали голову держави повернути законопроект до Верховної Ради й вимагати від парламентарів негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій (тобто, накласти вето з пропозиціями).
Зауважимо, що раніше сьогодні Володимир Зеленський відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що ухвалить рішення щодо підписання закону лише після консультацій із віцепрем’єркою з питань євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.
Голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін зазначив, що петиція набрала необхідні голоси за три години – це рекорд підписання українцями петицій до президента за весь час існування цього інструменту, зазначає «Громадське».
Впродовж кількох годин голосування користувачі в соцмережах скаржились на те, що сайт «лежить». Судячи з того, що петиція набрала рекордно швидко необхідну для розгляду кількість голосів, можна припустити, що це відбувалося через високий наплив підписантів.
Як інформував ZAXID.NET,
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9534 відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру (відповідну поправку депутати не підтримали). Також депутати схвалили законопроект №9587-д про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. Аби закон набув чинності, його має підписати президент.
Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України.
Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що має намір звернутися до Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений парламентом законопроект, оскільки він залишає декларації закритими щонайменше на рік.