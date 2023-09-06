Петиція із закликом до президента України Володимира Зеленського накласти вето на ухвалений парламентом закон про декларування, набрала 25 тис. необхідних голосів усього за кілька годин. Про це свідчить інформація у відповідній петиції на сайті Офісу президента.

Підписанти петиції, яку було зареєстровано ввечері 6 вересня, закликали голову держави повернути законопроект до Верховної Ради й вимагати від парламентарів негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій (тобто, накласти вето з пропозиціями).

Зауважимо, що раніше сьогодні Володимир Зеленський відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що ухвалить рішення щодо підписання закону лише після консультацій із віцепрем’єркою з питань євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.

Голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін зазначив, що петиція набрала необхідні голоси за три години – це рекорд підписання українцями петицій до президента за весь час існування цього інструменту, зазначає «Громадське».

Впродовж кількох годин голосування користувачі в соцмережах скаржились на те, що сайт «лежить». Судячи з того, що петиція набрала рекордно швидко необхідну для розгляду кількість голосів, можна припустити, що це відбувалося через високий наплив підписантів.

Як інформував ZAXID.NET,

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9534 відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру (відповідну поправку депутати не підтримали). Також депутати схвалили законопроект №9587-д про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. Аби закон набув чинності, його має підписати президент.

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України.

Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що має намір звернутися до Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений парламентом законопроект, оскільки він залишає декларації закритими щонайменше на рік.