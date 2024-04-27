Як-52 – це один з основних навчально-тренувальних літаків СРСР

Українські військові у суботу, 27 квітня, знищили в небі над Одеською областю два розвідувальні російські БпЛА – Орлан-10 та Zala. Про це повідомили у Силах оборони Півдня.

За повідомленнями військових, обидві повітряні цілі були ліквідовані в небі Одеської області. Показово, що у Силах оборони вказали на «неочікуваний віраж» для дронів окупантів, який виявився дієвим.

Самі військові у Силах оборони прямо не підтверджують інформацію про застосування літака Як-52, однак судячи з відео, які були оприлюднені в мережі, безпілотник Орлан-10 був знищений легкомоторним літаком. До такого висновку дійшли фахівці з порталів «Мілітарний» та Defense Express.

відео Мілітарний

Defense Express зазначає, шо Як-52 у стандартній комплектації немає озброєння та навіть прицілу. Портал припускає, що для завдань ППО його могли перетворити на бойову одиницю, вирішивши таким чином розміщення озброєння у вигляді кулеметів та боєкомплекту до них тощо. Ще один можливий варіант передбачає, що вогонь по дрону вів другий член екіпажу з легкого стрілецького озброєння, як на початку Першої світової війни.

Фахівці Мілітарного припускають, що стрільба велася другим членом екіпажу з рушниці або автоматичної зброї. Оскільки проведення модернізації Як-52 зі встановленням курсового кулеметного озброєння у крило чи борт є малоймовірним через потребу суттєвого і технологічно складного втручання у планер.

Як-52 – це один з основних навчально-тренувальних літаків СРСР. Його застосовують для первинної підготовки льотного складу. Серійний випуск Як-52 відбувався у період з 1979 по 1998 роки. На борту може розміститися двоє льотчиків.

Його швидкість польоту складає до 470 кілометрів на годину, дальність при цьому складає до 500 кілометрів, а тривалість польоту складає 2,5 години. Довжина Як-52 – 7,745 метра, розмах крила – 9,3 метра, а площа крила – 15 квадратних метрів. Пуста маса – 1035 кілограмів, а максимальна злітна та посадкова маса – 1315.