Через ударну хвилю у прилеглих будинках є руйнування

Вранці середи, 24 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено близько 30 будинків та поранена жінка, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Постраждалу 43-річну жінку госпіталізували у стані середнього ступеня тяжкості. Ударна хвиля від ракети пошкодила приблизно 30 будинків.

«Вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.

На місці працюють всі відповідні служби», – повідомив Олег Кіпер.

Згодом у прес-службі Сил оборони півдня України повідомили, що Росія завдала удару по місцю зберігання несправних автомобілів, використавши ракети загальною вартістю 10 млн доларів.

«Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували», – повідомили у прес-службі Сил оборони.

Яким саме типом ракет вдарили окупанти, у прес-службі Сил оборони півдня не уточнили.

Зазначимо, внаслідок ракетної атаки в частині Одеси зранку зникло електропостачання – за даними ДТЕК, без світла залишилися будинки у Хаджибейському районі міста. У прес-службі компанії уточнили, що росіяни пошкодили повітряні електролінії.