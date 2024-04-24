Росіяни атакували склад несправних авто в Одесі ракетами за 10 млн доларів
Сили оборони півдня повідомили про влучання у склад неробочих машин, а в Одеській ОВА заявили про серйозні пошкодження житлових будинків
Вранці середи, 24 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено близько 30 будинків та поранена жінка, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Постраждалу 43-річну жінку госпіталізували у стані середнього ступеня тяжкості. Ударна хвиля від ракети пошкодила приблизно 30 будинків.
«Вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.
На місці працюють всі відповідні служби», – повідомив Олег Кіпер.
Згодом у прес-службі Сил оборони півдня України повідомили, що Росія завдала удару по місцю зберігання несправних автомобілів, використавши ракети загальною вартістю 10 млн доларів.
«Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували», – повідомили у прес-службі Сил оборони.
Яким саме типом ракет вдарили окупанти, у прес-службі Сил оборони півдня не уточнили.
Зазначимо, внаслідок ракетної атаки в частині Одеси зранку зникло електропостачання – за даними ДТЕК, без світла залишилися будинки у Хаджибейському районі міста. У прес-службі компанії уточнили, що росіяни пошкодили повітряні електролінії.