Внаслідок атаки пошкоджені три житлові багатоповерхівки

У ніч на середу, 24 квітня, російські окупанти атакували Харків ракетами С-300. Два ворожі снаряди впали на землю поблизу житлових багатоповерхівок, внаслідок чого постраждало шестеро людей та вісім будівель, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Олега Синєгубова, приблизно о 01:00 24 квітня росіяни атакували Шевченківський район. Для атаки окупанти застосували керовані авіабомби С-300.

«Влучання С-300 у землю, внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення три багатоквартирні будинки, дві офісні будівлі, три нежитлові будинки, газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі», – заявив голова ОВА.

Олег Синєгубов також повідомив, що внаслідок обстрілу постраждало щонайменше шестеро людей. Це – троє чоловіків 33, 45 та 53 років, які отримали легкі тілесні ушкодження, а також троє жінок 25,45 та 54 років, які зазнали гострої реакції на стрес.

У прес-службі Харківської обласної прокуратури уточнили, що, за попередніми даними, росіяни атакували Харків з території Бєлгородської області. Наразі відбувається документування воєнних злочинів росіян.