Під обстрілом окупантів опинився об’єкт телевізійної інфраструктури міста

У понеділок, 22 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Під обстрілом опинився об’єкт телевізійної інфраструктури міста, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару в місті виникли перебої із сигналом цифрового телебачення. Він також зазначив, що під час тривоги співробітники перебували в укритті, а тому вдалося уникнути людських жертв.

Своєю чергою міський голова міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту міста. За його словами, інформацію щодо постраждалих та руйнувань іще уточнюють.

Російські пропагандисти стверджують, що окупанти завдали удару по телевізійній вежі в Харкові, на якій нібито було встановлено антену зв'язку української ППО.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, за попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59.

За даними ОВА, окрім обласного центру, під російськими ударами опинилися й інші населені пункти області. Так, у Вовчанську керована авіабомба влучила на територію недіючого м’ясокомбінату. У Слобожанському та Дергачах росіяни поцілили по відкритій території. Внаслідок ворожих атак ніхто не постраждав.