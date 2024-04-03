Погрозами наступу на Харків і нападу з Білорусі росіяни намагаються посіяти паніку всередині країни.

Росія намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, поширюючи тези про те, що збирає угруповання для наступу на Харків. Такими заявами ворог намагається вивести з рівноваги українців, проводячи інформаційно-психологічні операції. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, 3 квітня.

Крім цієї спроби дестабілізувати українське суспільство, Кремль використовує інші методи для розхитування внутрішньої ситуації в Україні.

«Ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад, та й інші, які ворог любить використовувати для того, щоб збурювати панічні настрої, зокрема, всередині країни. Нічого стратегічно нового з формування модерних угруповань не відбулося», – сказав Юсов.

За його словами, незалежні військові аналітики, а не лише офіційні посадові особи, так само можуть аналізувати і підтверджувати цю інформацію.

Нічого стратегічно нового щодо формування ударних груп не сталося, а «укріплення лінії оборони по всьому напрямку відбувається надзвичайно активно».

«Стосовно того, як треба реагувати, то безумовно укріплення лінії оборони по всьому напрямку відбувається зараз надзвичайно активно. Є різні плани, командування опрацьовує різні сценарії. Про те, що стосується загрози «тут і зараз, завтра нападуть» і «треба негайно тікати і сіяти паніку», то ні, звісно, це – російські ІПСО», – сказав Юсов відповідаючи на запитання щодо інформації про можливий похід Росії на Харків і його окупацію, а також щодо можливого прориву лінії фронту.