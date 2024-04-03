Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 346 літаків

Повітряно-космічні сили Росії налічують у своєму авіапарку близько сотні винищувачів Су-34 та Су-35, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50У. Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки Міноборони України на запит сайту «АрміяInform».

За даними розвідки, станом на березень 2024 у складі повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебуває:

близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35;

понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34;

сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Ще три А-50 на ремонті та модернізації: два на ВАТ «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. г. м. Берієва», один – на аеродромі в Ульяновську, авіабудівний завод «Авіастар».

Зауважимо, що згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 347 літаків. Зокрема, понад 10 російських Су-34 та Су-35 українські військові знищили впродовж лютого.