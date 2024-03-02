Вартість Су-34 приблизно 36 млн доларів

Українські військові у суботу, 2 березня, збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

«На жаль, тільки один», – йдеться в повідомленні, яке підтвердили в повітряному командуванні «Схід».

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук після підтвердження інформації про збиття літака повідомив, що станом на 19:00 в українському небі немає жодного російського літака.

«19:00 – небо чисте! Це і є результат роботи Повітряних сил», – заявив командувач Повітряних сил.

фото Миколи Олещука

Зазначимо, що незадовго до повідомлення про збиття російського літака Олещук повідомив про бойове застосування зенітних керованих ракет по двох російських літаках: Су-34 та Су-35. За його словами, з них скидали керовані авіабомби.

Як повідомлялось раніше, зранку 1 березня на східному напрямку українські захисники також знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по українських позиціях керованими авіабомбами.

Су-34 – це російський винищувач-бомбардувальник, створений для заміни застарілої версії військового літака Су-27. Його розробили для точнішого ураження повітряних цілей та для надання можливості повітряним силам завдавати точкових авіаційних ударів по наземних цілях.). За відкритими даними на 2020 рік, було виготовлено 136 літаків Су-34. З них на озброєнні російської армії перебуває 70. Вартість Су-34 приблизно 36 млн доларів.