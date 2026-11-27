В АМКУ вважають, що назва закладу може вводити в оману і це є недобросовісною конкуренцією

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 26 листопада розпочало розгляд справи про недобросовісну конкуренцію, в якій підозрює ТОВ «Гастролайф клінік». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Повна назва закладу – «GastroLife клініка гастроентерології та дієтології». Проте, зауважують в АМКУ, ТОВ «Гастролайф клінік» не є клінічним закладом. Тож таку назву можна вважати, на думку АМКУ, недобросовісною конкуренцією через поширення інформації, що водить в оману.

Українське законодавство передбачає, що слова «клініка», «клінічний» можуть застосовуватися до медзакладів, де разом з лікуванням пацієнтів проводять навчальну та науково-дослідну роботу. Тобто йдеться передусім про медичні університети або науково-дослідні інститути.

ТОВ «Гастролайф клінік» в березні 2025 року, за даними аналітичного порталу YouControl, заснувала лікарка-гастроентеролог, доцентка Львівського національного медичного університету Христина Квіт.

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Христина Квіт також є співвласницею ТОВ «Агенція Трускавецькурорт» разом зі своєю матір’ю Мартою Аксентійчук, яка також є однією зі 178 засновників ТОВ «Трускавецькурорт-Каштан».

Марта Аксентійчук пов’язана з медичним та фармацевтичним бізнесом в Трускавці і є вдовою відомого лікаря та першого директора ЗАТ «Трускавецькурорт» Богдана Аксентійчука. Також Марта Аксентійчук визнана судом винною в хабарництві – жінка пропонувала 200 доларів патрульним, які зупинили її з непрацюючою фарою вдруге впродовж року.