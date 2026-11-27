Калина ростиме біля вілли Папи Римського Пія IV

У Ватиканських садах висадили та освятили два кущі калини, які Україна подарувала Папі Римському Леву XIV та Святому Престолу. Церемонія відбулася в межах заходів із вшанування пам’яті жертв голодоморів. Українську делегацію очолив третій президент Віктор Ющенко, повідомив Vatican News.

Калину висадили вранці 26 листопада біля Папської академії наук, розташованої поруч із віллою Папи Римського Пія IV. Біля куща встановили табличку з написом: «Подарунок України Його Святості Папі Леву XIV як символ надії та миру».

У церемонії взяли участь близько ста гостей, зокрема представники дипломатичного корпусу, церковних і ватиканських інституцій, а також українська делегація на чолі з Віктором Ющенком, який очолює Наглядову раду Національного музею Голодомору-геноциду.

Один саджанець привезли з Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка в Києві. Другий останні п’ять років ріс біля римської базиліки Святої Софії, хоча походить із села Заздрість на Тернопільщині, де народився патріарх Йосиф Сліпий.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Обряд освячення калини очолив державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін. Під час церемонії хор семінаристів Папської української колегії святого Йосафата під керівництвом отця Марка Коберинка виконав першу стрілецьку пісню «Ой у лузі червона калина».

Також до цієї події «Укрпошта» випустила пам’ятну марку «Українська калина у Ватиканських садах». Її погасили в Посольстві України при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені.

Нагадаємо, третій президент України Віктор Ющенко очолив Наглядову раду Національного музею Голодомору-геноциду в серпні 2026 року. Одним із ключових завдань Ради експрезидент назвав завершення добудови музею.