Командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео збитого 1 березня російського Су-34 на Маріупольському напрямку. Відповідне відео він оприлюднив в Telegram у суботу, 2 березня.

«Ось він – збитий Су-34 вранці 1 березня 2024 року на Маріупольському напрямку! Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні Сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях», – написав він.

Зазначимо, впродовж десяти останніх днів українські військові знищили понад десяток одиниць російської авіації. Зокрема, за 27 лютого Повітряні сили збили два винищувачі Су-34, а за 17 лютого – два Су-34 та один Су-35.

За ранок 29 лютого Повітряні сили збили два російські винищувачі Су-34. Бомбардувальники збила на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Крім того, 23 лютого українські військові знищили російський літак-розвідник А-50 із позивним «Баян». Такий тип літака ЗСУ знищують вже вдруге від початку 2024 року. Зазначається, що літак збили над Азовським морем, він впав у селищі Трудова Вірменія у Краснодарському краї.

У грошовому еквіваленті розмір російських втрат становить близько 1 млрд доларів.