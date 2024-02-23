Російський літак збили під час чергування над Азовським морем

У п’ятницю, 23 лютого, українські військові збили над Азовським морем російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Інформацію, яку поширювали російські Telegram-канали, офіційно підтвердили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив збиття російського літака А-50. Він подякував ГУР та «усім, хто забезпечив результат».

«А-50 із позивним «Баян» долітався! Вітаю окупантів «С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!», – написав Олещук.

Як пише «РБК-Україна» з посиланням на джерела, це була спільна операція Повітряних сил та Головного управління розвідки.

«Шанси на збереження літака мінімальні», – зазначив співрозмовник видання.

У російських Telegram-каналах поширюють відео з пожежею, яка виникла після падіння літака. Стверджується, що він впав в селищі Трудова Вірменія Краснодарського краю Росії. За словами місцевих жителів, після падіння чутно вибухи.

Своєю чергою, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на місцевих очевидців пише, що впало два літаки. Попередньо, другим літаком є Іл-22.

Андрющенко спростовує повідомлення російських каналів про те, що літак збило ППО РФ.

«До слова. Цей А-50 координував останній обстріл нас. Той, що був 7 лютого. Після сідав на аеродром близько 11:00 по Москві (тобто о 10:00 на нашу)», – написав він.

Оперативний штаб Краснодарського краю Росії повідомив, що у хуторі Трудова Вірменія «відбулося падіння двох літальних апаратів».

«Після прибуття пожежних підрозділів встановлено, що горить літальний апарат та очерет, площа пожежі приблизно 250 м. кв. Загрози житловим будинкам немає, постраждалих серед мешканців хутора також немає», – йдеться у повідомленні.

У Головному управлінні розвідки Міноборони також підтвердили знищення російського літака. У відомстві зазначили, що знищений А-50У – нова модернізована російська версія літака. Повітряний командний пункт, росіяни використовували для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

«Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ. Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить 350 мільйонів доларів», – повідомили в ГУР та опублікували маршрут літака.

Нагадаємо, що українські військові 14 січня, збили над Азовським морем російський літак А-50 та повітряний командний пункт Іл-22М11.

Літак A-50 − це повітряне судно дальнього радіолокаційного стеження. Воно призначене для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі, а також для наведення на них винищувальної авіації. У повітряно-космічних силах РФ перебуває всього 9 таких літаків. Один такий літак обслуговує 19 осіб (5 льотного, 11 радіо і 3 інженерно-технічного персоналу). Вартість базової версії А-50 становить близько 330 млн доларів, модернізованої – близько 500 млн доларів.