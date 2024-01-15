ЗСУ збили над Азовським морем російський літак-розвідник А-50 і повітряний командний пункт Іл-22М. Першим про атаку на літаки повідомив увечері 14 січня український Telegram-канал monitor, що відслідковує авіацію РФ. Згодом це підтвердили в повітряних Силах ЗСУ.

«Мінус ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення. А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22! Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде… Повітряні Сили – на варті неба України», – йдеться в повідомленні ПС.

Джерела в Силах Оборони уточнили журналістам «РБК-Україна», що літак А-50 збили відразу після його виходу на чергування в районі Кирилівки близько 21:10-21:15. А-50 зник з радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації, а пізніше пілот літака Су-30 ПКС РФ виявив займання та падіння невстановленого повітряного судна. Літак Іл-22М11 чергував в районі Стрілкового, під час якого його підбили біля узбережжя Азовського моря близько 21:00 14 січня.

Чим саме збили російські літаки, наразі невідомо. Відстань від лінії зіткнення до ймовірного району збиття – щонайменше 150 км. Офіційно ні українська, ні російська влада про збиття літаків наразі нічого не повідомляли.

Ймовірне місце збиття російських літаків

Літак A-50 − це повітряне судно дальнього радіолокаційного стеження. Воно призначене для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі, а також для наведення на них винищувальної авіації. У повітряно-космічних силах РФ перебуває всього 9 таких літаків. Один такий літак обслуговує 19 осіб (5 льотного, 11 радіо і 3 інженерно-технічного персоналу). Вартість такого судна становить 330 млн доларів.

Російський літак-розвідник А-50

Іл-22М − це повітряний командний пункт, створений на базі авіалайнера Іл-18. Цей літак допомагає керувати військами під час бойових дій. Іл-22М11 і Іл-76 А-50У зазвичай застосовують для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей, сповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління про ситуацію у повітрі та на воді. Також борт застосовують для управління ударної авіації під час наведення на різні цілі, слугує повітряним командним пунктом.

Російський повітряний командний пункт Іл-22М

Один з таких літаків розбився минулого року під час заколоту «вагнерівців», які, ймовірно і збили його. Тоді на борту літака було ліквідовано підполковника, двох майорів, трьох капітанів, прапорщика, лейтената і двох старших сержантів.