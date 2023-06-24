Іл-22М11 і Іл-76 А-50У зазвичай застосовують для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей, сповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління про ситуацію у повітрі та на воді. Також борт застосовують для управління ударної авіації під час наведення на різні цілі, слугує повітряним командним пунктом.

Іл-76 А-50У зазвичай застосовують для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей

Нагадаємо, власник і ватажок ПВК «Вагнера» Євгеній Прігожин у п’ятницю увечері, 23 червня, звинуватив міноборони РФ у навмисному ракетному ударі по тилових таборах угрупування та оголосив про «марш справедливості проти російського міноборони».

Після цього «вагнерівці» перетнули російський кордон, зайшли в російське місто Ростов і заявили про плани «йти на Москву». Вони вимагають зустрічі з російським міністром оборони Сєргєєм Шойгу.