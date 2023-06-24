У Воронезькій області РФ розбився повітряний командний пункт Іл-22М
Що стало причиною падіння літака наразі невідомо
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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У суботу, 24 червня, повітряно-космічні сили РФ втратили командний пункт на базі літака Іл-22М11. Про це повідомляє Мілітарний.
Ворожа авіація зазнала втрати в небі над Воронезькою областю. Відео з падінням палаючого літака опублікували російські пропагандисти, уточнивши, що бортовий номер втраченого літака – RA-75917. Такий номер має літак управління і ретрансляції Іл-22М11. Що стало причиною падіння літака наразі невідомо.
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