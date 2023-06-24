Станом на 24 червня Москва готується до облоги, в місті введено режим контртерористичної операції, туди стягується бронетехніка. Про це йдеться в повідомленні ГУР.

За словами розвідників, після демаршу Прігожина і початку руху ПВК «Вагнер» в бік столиці країни-окупанта, в низці регіонів росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО). У зв’язку з цим російські силовики отримали дозвіл на прослуховування будь-яких розмов, силовий доступ в приватні приміщення, відключення всіх видів зв’язку.

Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту.

Призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости. В Москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.

Представники української розвідки у коментарі УП додали, що російський диктатор Владімір Путін екстрено виїхав з Москви у свою резиденцію на Валдай. Також до українських спецслужб надходить інформація про панічні настрої у Москві та підготовку до мінування мостів у столиці Росії.