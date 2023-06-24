Москву готують до облоги, Путін екстрено втік зі столиці, – розвідка
«Вагнерівці» поступово наближаються до Москви зі своїм «маршем справедливості»
Станом на 24 червня Москва готується до облоги, в місті введено режим контртерористичної операції, туди стягується бронетехніка. Про це йдеться в повідомленні ГУР.
За словами розвідників, після демаршу Прігожина і початку руху ПВК «Вагнер» в бік столиці країни-окупанта, в низці регіонів росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО). У зв’язку з цим російські силовики отримали дозвіл на прослуховування будь-яких розмов, силовий доступ в приватні приміщення, відключення всіх видів зв’язку.
Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту.
Призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости. В Москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.
Представники української розвідки у коментарі УП додали, що російський диктатор Владімір Путін екстрено виїхав з Москви у свою резиденцію на Валдай. Також до українських спецслужб надходить інформація про панічні настрої у Москві та підготовку до мінування мостів у столиці Росії.
Російське видання Медуза пише, що в адміністрації президента побоюються, що вже за кілька годин «вагнерівці» можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За словами джерел, ще в п'ятницю в АП не відкидали, що «Прігожин блефує» і намагається щось для себе виторгувати. Близьке до уряду РФ джерело, а також співрозмовник, близький до Кремля, кажуть, що Прігожин «почав метушитися» приблизно два тижні тому, після того, як Путін заявив, що для продовження бойових дій в Україні ПВК зобов'язані укласти офіційний контракт із міноборони РФ.Одне з джерел, близьких до адміністрації президента, визнає, що в Кремлі проблему теж недооцінили.