За словами Володимир Зеленського, Путін довго маскував свою слабкість пропагандою, але в контексті бунту «вагнерівців» вже не може цього приховати. У свою чергу, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що найближчі 48 годин визначать новий статус Росії. Так президент України і ОП відреагували на заколот найманців ПВК «Вагнер» проти російської влади.

«Кожен, хто обирає шлях зла – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали Шахеди". Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв.Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна», – заявив Зеленський.

За його словами, тепер слабкість Росії очевидна і чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на українській землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Але, за словами Зеленського, Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу. Президент закликав українців зберігати міцність, єдність та силу. За його словами, всі українські командувачі, всі воїни знають, що робити.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що найближчі 48 годин визначать новий статус Російської Федерації.

«Або повноцінна громадянська війна, або договірний транзит влади, або тимчасовий перепочинок перед наступним етапом падіння путінського режиму», – заявив Подоляк.

Власник і ватажок ПВК «Вагнера» Євгеній Прігожин у п’ятницю увечері, 23 червня, звинуватив міноборони РФ у навмисному ракетному ударі по тилових таборах угрупування та оголосив про «марш справедливості проти російського міноборони».

Після цього «вагнерівці» перетнули російський кордон, зайшли в російське місто Ростов і заявили про плани «йти на Москву». Вони вимагають зустрічі з російським міністром оборони Сєргєєм Шойгу.