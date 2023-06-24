Буданов пояснив причини «війни» Прігожина та Шойгу

Очільник ГУР МО України Кирило Буданов прокоментував збройний конфлікт між ватажком «вагнерівців» Євгєнієм Прігожиним та міністром оборони РФ Сєргєєм Шойгу.

В ефірі телемарафону Буданов зауважив, що цей конфлікт є цілком реальним.

«Знаєте, я ніяк не назву це грою на публіку. І навіть фейк – це абсолютно не точно. Конфлікт цей цілком реальний, і вони його, в принципі, не приховують. От чому це так ріже око? Тому що Прігожин, подобається він, чи ні, каже більшою мірою правду. Міноборони більшою мірою каже неправду», – пояснює Буданов.

За словами Буданова, що стосується Прігожина, то він часто розповідає про реальну ситуацію на полі бою й насамперед про те, що Росії вже не вдасться перемогти у війні, яку вона розпочала проти України.

«Прігожин же каже навпаки, щоб всі подивилися навкруги, що це точно не "переможна" війна, бо її вже не перемогти, подивилися, які прорахунки, стріляти нема чим, військо не розуміє, що робити, воно ненавчене. Пішов вже п'ятий, а інколи й шостий склад бригад, які беруть участь у війні ... Тому це фейком не назвеш, це просто зустрічний бій правди з неправдою. Хоча і перше, і друге цілком працює на РФ – це теж треба пам'ятати», – підсумував глава ГУР.

Власник і ватажок ПВК «Вагнера» Євгеній Прігожин у п’ятницю увечері, 23 червня, звинуватив міноборони РФ у навмисному ракетному ударі по тилових таборах угрупування та оголосив про «марш справедливості проти російського міноборони».

Після цього «вагнерівці» перетнули російський кордон і зайшли в російські міста Ростов і Воронеж. Вони вимагають зустрічі з російським міністром оборони Сєргєєм Шойгу.