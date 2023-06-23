Власник і ватажок ПВК «Вагнера» Євгеній Прігожин у п’ятницю увечері, 23 червня, звинуватив міноборони РФ у навмисному ракетному ударі по тилових таборах угрупування та оголосив про «марш справедливості проти російського міноборони».

Конфлікт між Прігожиним та військовим командуванням РФ триває вже кілька місяців. Сторони звинувачували одне одного у воєнних невдачах і вдавались до завуальованих погроз.

Загострення конфлікту почалося вранці 23 червня, коли Прігожин подав заяву до слідчого комітету на главу міноборони РФ Сєргєя Шойгу та начальника генштабу Валєрія Гєрасімова, звинувативши їх у «геноциді російського народу». Ближче до вечора Прігожин заявив, що російські війська нібито завдали ракетного удару по табору «вагнерівців».

Прігожин пригрозив помстою за обстріл таборів ПВК «Вагнера».

«Ми ухвалили рішення, як відповімо на цей злочин. Наступний крок за нами! Тих, хто намагатиметься чинити опір, ми знищуватимемо. Ми розберемося з тими, хто знищує російських солдатів», – зазначив ватажок військових найманців, «прикрасивши» промову погрозами на адресу міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу.

Прігожин також заявив, що покарає винуватців ракетного обстрілу таборів ПВК «Вагнера» і закликав не чинити опору.

«Ті, хто намагатиметься чинити цей опір, ми вважатимемо, що це загроза, і знищуватимемо негайно, включаючи будь-які блокпости, які стали на нашому шляху, будь-яку авіацію, яку побачимо над своїми головами, – додав Пригожин. – Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня». Він також пообіцяв «зупинити зло, яке несе військове керівництво країни».

Тоді ж у мережі з’явилось відео, що начебто демонструє наслідки ракетного удару по табору ПВК «Вагнера». Варто зазначити, що на ньому немає «безлічі загиблих», як про це стверджує Прігожин. На ньому двоє чоловіків перебувають на місці нібито нещодавно знищеного табору «вагнерівців» і обговорюють побачене.

Вагнерівські канали публікують відео із наче як наслідками російського удару по їхньому розташуванню.



Попередньо, це на території так званої росії pic.twitter.com/5svCUbQiZ4 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) June 23, 2023

На ці заяви ватажка ПВК «Вагнера» відреагувало міноборони РФ, назвавши їх провокацією.

«Всі повідомлення, що розповсюджуються в соціальних мережах від імені Є.Прігожина, і відеокадри про нібито завдання МО РФ удару по тилових таборах ПВК "Вагнер", не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією», – йдеться у короткому повідомленні міноборони РФ.

Дмітрій Пєсков, речник президента РФ, теж прокоментував заяви Прігожина. Він лаконічно заявив, що Владіміра Путіна поінформували про ситуацію з Пригожиним і ПВК «Вагнера». Натомість ФСБ Росії навіть заявила про відкриття кримінальної справу проти Прігожина через заклик до збройного заколоту.

Близький до Прігожина генерал армії Сєргєй Суровікін також оприлюднив своє звернення, де закликав бійців ПВК «Вагнера» зупинитись.

«Я закликаю зупинитись. Ворог тільки й чекає, коли у нас загосриться внутрішньополітична ситуація. Поки не пізно, треба підкоритись волі всенародно обраного президента РФ, зупинити колони і повернути їх у пункти постійної дислокації, вирішити всі проблеми мирним шляхом під керівництвом верховного головнокомандувача збройними силами РФ», – заявив Суровікін.

Російські силовики почали перекривати трасу з Москви до Ростова-на-Дону. У самому Ростові-на-Дону очевидці нібито побачили рух військової техніки на вулицях міста.

Російські пропагандистські ресурси також повідомляють про спорудження блокпостів на в'їзді до Москви та посилення постів на кордоні із так званих «ДНР» та «ЛНР».

Увесь цей час в мережі зʼявлялись десятки непідтверджених повідомлень і відвертих фейків: Telegram-канали писали то про стрілянину між «вагнерівцями» і військовими РФ, то про перехід російської армії на сторону Прігожина.

Приблизно в 01:30 на російському «Пєрвому каналі» показали екстрений випуск новин. В ньому Прігожина звинувачували в провокаціях та розповсюдженні фейків.

О 2:00 Прігожин заявив, що його найманці перетнули російський кордон і рухаються до Ростова. Він закликав місцевих мешканців і силовиків не чинити опору і переходити на його сторону.