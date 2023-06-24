Бої за склад із ядерним озброєнням призведуть до ескалації конфлікту росіян

ПВК «Вагнер» на чолі з Євгєнієм Прігожиним, який оголосив про заколот проти міноборони РФ, готується захопити склади з ядерною зброєю у Воронезькій області Росії. Про це повідомили у суботу, 24 червня, у прес-службі партизанського руху «Атеш» із посиланням на їхнього агента в колах найманців.

За даними агента «Атеш» зі складу ПВК «Вагнер», загони найманців вийшли до передмістя Борісоглєбска, який розташований у Воронезькій області, за 270 км від кордону Луганської області. У цьому місті розташований склад з ядерним озброєнням «375 об'єкт "С" », який підпорядковується 12 управлінню міноборони Росії.

«Ймовірно, захистити склад власними військові сили РФ силами не зможуть, адже там дуже мало сил і засобів. Необхідна значна кількість танків, артилерії та моторизованої професійної піхоти», – повідомили у прес-службі партизанського руху.

За припущенням агента «Атеш», щоб захистити склад з ядерною зброєю, росіянам доведеться знімати оперативні резерви з фронту. За даними партизанського руху, бої за склад ядерного озброєння посилить ескалацію бойових дій між «вагнерівцями» та міноборони Росії.