Очільник ПВК заявив, що найманці не дійшли до Москви 200 км

Після перемовин із самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком власник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин погодився зупинити просування своїх найманців до Москви після оголошення про заколот. Про це повідомив Євгеній Прігожин у суботу, 24 червня.

За його словами, «вагнерівці» повернуться до своїх «польових таборів» після просування до Москви. За час наступу на столицю Росії російські найманці взяли під контроль приблизно 5000 км2 російських територій, зокрема, у Воронезькій, Ростовській та Липецькій областях Росії.

«ПВК "Вагнер" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на марш справедливості. З добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. Зараз наступив момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи всю відповідальність, що може бути пролито кров однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони, та йдемо у зворотному напрямку в польові табори відповідно до плану», – заявив Євгеній Прігожин.

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко заявив, що Прігожин відкликав своїх бійців після перемовин із ним. Лукашенко повідомив, що сторони нібито пообіцяли «вагнерівцям» гарантії безпеки. Крім того, сторони конфлікту будуть узгоджувати подальші кроки по деескалації напруги між найманцями та міноборони Росії.

Нагадаємо, ввечері 23 червня Євгєній Прігожин звинуватив міністерство оборони Росії в умисному ракетному обстрілі по позиціях найманців. Він оголосив «марш справедливості проти російського міноборони» та пішов у наступ на Москву. За даними українських партизанів, російські найманці готувалися захопити склад ядерної зброї у Воронезькій області. Внаслідок просувань «вагнерівців» в Росії було розрито та заблоковано десятки доріг, а міноборони РФ активізувало своїх силовиків та кадирівців, з якими в ПВК були сутички. Детальніше про перебіг заколоту в Росії читайте тут.