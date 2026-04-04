Росіяни завдали удару по ринку вранці суботи

Зранку суботи, 4 квітня, російські окупанти завдали удару FPV-дронами по одному з ринків у Нікополі на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули пʼятеро людей, щонайменше 19 зазнали поранень, повідомили у пресслужбах Офісу генпрокурора та Національної поліції.

Атака відбулася близько 09:50 4 квітня. За даними поліції, окупанти спрямували на ринок кілька FPV-дронів.

«В епіцентрі вибуху перебували люди. Внаслідок вибуху п'ять людей загинуло та 19 поранені - це чоловіки та жінки віком від 28 до 88 років. Також постраждала 14-річна дівчина», – повдіомили у пресслужбі поліції.

Внаслідок удару пошкоджені торгівельні ряди. На місці атаки працюють правоохоронці та рятувальники.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину).