Луческу очолював донецький «Шахтар» упродовж 12 років

Стан колишнього головного тренера «Шахтаря» та «Динамо» 80-річного Мірчі Луческу різко погіршився після перенесеного інфаркту міокарда – його ввели у штучну кому та перевели до відділення інтенсивної терапії. Про це у неділю, 5 квітня, повідомило румунське видання Gazeta Sporturilor.

За інформацією журналістів, його госпіталізували під час технічної наради на тренувальній базі. Спершу стан оцінювали як стабільний, і навіть планували виписати 3 квітня, однак того ж дня він переніс гострий інфаркт.

Згодом у лікарні заявили про різке погіршення стану пацієнта. Як уточнив журналіст Емануель Рошу, Луческу ввели у медикаментозну кому після важких серцевих аритмій, які перестали піддаватися лікуванню. За словами медиків, для стабілізації стану тренера знадобилося провести три реанімаційні втручання. Також після серцевого нападу йому встановили ще один стент – загалом уже п’ятий.

Медіа зазначають, що поруч із Луческу перебувають його рідні, зокрема дружина та племінниця. Очікується, що до Бухареста прибуде і його син Разван Луческу, який нині очолює грецький ПАОК.

У Федерації футболу Румунії та футбольній спільноті висловлюють підтримку тренеру.

«Іноді у футболі бувають моменти, коли рахунок на табло вже не має значення, і єдина перемога, за яку ми боремося, – це перемога життя. Ми – команда, одне серце, і воно б'ється для вас! Ми хочемо дати вам всю необхідну енергію та силу. Бийтеся, пане Луческу!» – написали у пресслужбі збірної Румунії.

Луческу очолював донецький «Шахтар» упродовж 12 років – з 2004 по 2016 рік. За цей час команда під його керівництвом провела 573 матчі та стала однією з найуспішніших в історії клубу. Разом вони здобули 22 трофеї, серед яких найпрестижнішим стала перемога в Кубку УЄФА сезону-2008/09.

Також Луческу працював із київським «Динамо» з 2020 по 2023 рік. За цей період команда під його керівництвом провела 118 матчів: здобула 65 перемог, 19 разів зіграла внічию та зазнала 34 поразок.

У 2024 році Луческу вдруге в кар'єрі очолив національну збірну Румунії. У 19 матчах під його керівництвом команда здобула 11 перемог, одного разу зіграла внічию й зазнала шести поразок. Однак на початку квітня стало відомо, що він залишив посаду головного тренера збірної через проблеми зі здоров’ям.