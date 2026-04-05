Російській армії на фронт почали постачати супутникові термінали «Спірит-030»

Росія почала масово використовувати на фронті нові малогабаритні термінали супутникового зв’язку «Спірит-030», які через компактні антени складніше виявляти. Однак «Птахам Мадяра» вперше вдалося виявити та знищити російський термінал. Про це у неділю, 5 квітня, повідомив радник міністра оборони України з технологій Сергій Бескрестнов.

За його словами, після втрати доступу до Starlink для російських військових питання супутникового зв’язку стало критичним. Старі термінали мали антени діаметром 90 см, що дозволяло українським силам швидко їх виявляти та знищувати. Тепер російській армії на фронт почали постачати супутникові термінали «Спірит-030». Нова модель працює з геостаціонарним супутником і має антену всього 30 см у діаметрі, що робить термінали мобільнішими та менш помітними для розвідки.

Бескрестнов зазначив, що перший «Спірит-030» вже зафіксували та ліквідували українські пілоти 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра». Він закликав операторів дронів звертати особливу увагу на такі цілі, оскільки вони є пріоритетними для ураження.

