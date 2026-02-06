Через майже повну відмову Starlink російські зв’язківці не можуть налагодити стабільну комунікацію

У підрозділах російської армії масштабні збої в роботі супутникових терміналів Starlink призвели до фактичного паралічу управління військами та випадків так званого «дружнього вогню». Про це у п’ятницю, 6 лютого, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

За інформацією джерел руху, проблеми зі зв’язком одночасно спостерігаються у 122-му мотострілецькому полку на Куп’янському напрямку та у 1152-му полку, який діє на Запорізькому напрямку. У підрозділах зазначають, що система управління фактично не працює. Через майже повну відмову Starlink російські зв’язківці не можуть налагодити стабільну комунікацію. А спроби перейти на резервні канали зв’язку виявилися безуспішними, штатні засоби радіоелектронної боротьби регулярно створюють перешкоди, зокрема, для власних рацій.

Відсутність стійкого зв’язку на передовій провокує хаос і вже призводить до значних втрат серед росіян. Зокрема, на Запорізькому напрямку через повний розрив комунікацій стався інцидент із «дружнім вогнем». Російські підрозділи, не маючи інформації про розташування одне одного, відкрили вогонь по своїх же силах. У результаті було знищено штурмову групу чисельністю 12 бійців.

Нагадаємо, у січні радник міністра оборони Сергій Бескрестнов повідомив, що росіяни почали використовувати ударні дрони Shahed зі Starlink. Через це Міноборони України звернулося до компанії SpaceX та її засновника Ілона Маска з проханням заблокувати росіянам можливість користуватися супутниковим звʼязком для дронових атак. На початку лютого очільник відомства Михайло Федоров повідомив, що в Україні відключать звʼязок неавторизованим терміналам супутникового зв'язку на території України, щоб завадити використовувати Starlink росіянам.

Через відключення терміналів російська армія була змушена зупинити штурмові дії на багатьох ділянках фронту через проблеми зі звʼязком.