Дельта Дніпра перетворюється для російських катерів на небезпечну зону

Агенти руху «АТЕШ» у середу, 4 лютого, повідомили про фіксацію випадків самопідриву російських підрозділів у дельті Дніпра через хаотичне дистанційне мінування та відсутність координації.

Як йдеться у дописі, у дельті Дніпра російські військові дедалі частіше зазнають втрат через власні мінні загородження. Ворожі бійці активно й безсистемно застосовують безекіпажні катери типу «Сіріус-82» для дистанційного мінування річкових маршрутів якірними мінами, так і для спроб атакувати українські плавзасоби. Водночас через відсутність належної координації окупанти нерідко заходять у райони, які раніше замінували самі ж.

З початку 2026 року представники партизанського руху зафіксували кілька інцидентів самопідривів у підрозділах, залучених до річкових операцій.

«Дистанційне мінування проводиться без нормальної координації, актуальних карток мінних полів та системного обліку виставлених загороджень», – зазначили партизани.

Аналітики «АТЕШу» зауважують, що спроби компенсувати провали на воді так званими технологічними рішеннями лише підкреслюють загальний хаос в управлінні військами росіян. У результаті дельта Дніпра поступово перетворюється для них на небезпечну зону, де загрозу становлять не лише Сили оборони України, а й власні помилки командування.

Нагадаємо, наприкінці серпня партизанський рух повідомляв, що через помилку між російськими військовими на Херсонському напрямку спалахнув хаотичний стрілецький бій, внаслідок чого кілька солдатів загинули та були поранені.