Внаслідок перестрілки 21 росіянин загинув, та ще 17 солдатів отримали поранення

Через помилку між російськими військовими на Херсонському напрямку спалахнув хаотичний стрілецький бій, внаслідок чого є загиблі та поранені окупанти. Про це у неділю, 31 серпня, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

За даними агента руху спротиву, 19 серпня на лівобережжі Херсонщини стався збройний конфлікт між підрозділами 127-ї розвідувальної бригади та 24-го мотострілецького полку.

«Все почалося з того, що військовослужбовці 24-го полку відкрили вогонь за позиціями 127-ї бригади. Ті, у свою чергу, прийняли їх за українську диверсійно-штурмову групу та підняли по тривозі резервний підрозділ. В результаті спалахнув хаотичний стрілецький бій», – йдеться у дописі.

Внаслідок перестрілки 21 росіянин загинув, та ще 17 солдатів отримали поранення. Після інциденту у підрозділах розпочалися перевірки, посилили контроль та допити особового складу.

«Атмосфера всередині окупаційних частин стала ще більш напруженою: зростає недовіра, солдати підозрюють один одного у провокаціях, а командири побоюються нових конфліктів», – зазначили партизани.

Нагадаємо, 13 серпня «АТЕШ» розповідав, що у 108-му десантно-штурмовому полку російської армії, які базуються на Запорізькому напрямку, зафіксували критичну ситуацію через великі втрати.