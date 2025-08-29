Агенти партизанського руху знищили релейну шафу в Костромі

Партизани паралізували російську залізницю, якою постачалося пальне та техніка для військових заводів. Про це у п’ятницю, 29 серпня, повідомив рух «АТЕШ».

Агенти партизанського руху провели операцію на залізничній гілці в Костромі, знищивши релейну шафу. Ця залізнична мережа використовується для транспортування пального, військової техніки та комплектуючих на військові заводи в центральних регіонах Росії. Агенти руху наголошують, що руйнування системи управління рухом призводить до збоїв у графіку та затримок постачань, що своєю чергою підриває стабільність усієї логістичної мережі російської армії.

Фото «АТЕШ», розташування знищеної релейної шафи

«Кострома – це не прикордонний регіон, а глиб Росії. Тим відчутніший удар: ворог переконував себе, що тут йому нічого не загрожує. Але тепер під ногами окупантів палає земля навіть там, де вони вважали себе у безпеці», – додали у дописі.

Нагадаємо, 6 серпня український партизан провів спецоперацію зі знищення ударного гелікоптера Мі-28 на військовій базі у Тверській області.