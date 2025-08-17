Пожежа на релейній шафі на окупованій Луганщині

Агент партизанського руху «Атеш» здійснив диверсію на одній із ділянок залізниці, яку використовують російські війська. Про це повідомили в телеграм-акаунті руху в неділю, 17 серпня.

Партизан успішно вивів з ладу релейну шафу на залізничній гілці, що з’єднує Ростовську область РФ з північчю окупованої Луганщини. Цей маршрут активно використовується росіянами для перекидання техніки, боєприпасів, особового складу та палива.

«Унаслідок диверсії рух поїздів було порушено, що призвело до збоїв у доставленні військових вантажів та паливно-мастильних матеріалів», – ідеться в повідомленні.

В «Атеші» показали кадри пожежі на залізниці та наголосили, що диверсія «створює серйозні труднощі для постачання окупаційних військ на лінії фронту та гальмує підготовку нових атак».

Раніше повідомлялось, що український партизан провів спецоперацію зі знищення ударного гелікоптера Мі-28 на військовій базі у Тверській області РФ.