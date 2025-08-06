Росіяни активно застосовували гелікоптер Мі-28 для ударів по Україні

Український партизан провів спецоперацію зі знищення ударного гелікоптера Мі-28 на військовій базі у Тверській області РФ. Про це в середу, 6 серпня, повідомили в телеграм-каналі «Народного Спротиву України».

Для знищення російського гелікоптера партизан проник на територію 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації, що базується в місті Торжок Тверської області.

Він заклав вибуховий пристрій на ударний гелікоптер Мі-28, який розміщувався на відкритій стоянці поблизу злітно-посадкової смуги.

«Наслідки диверсії очевидні. Росіяни можуть тільки здогадуватися, скільки ще “коліс у фур” і “безпілотників” буде вибухати на території інших військових аеродромів», – кажуть учасники партизанського руху.

Зазначається, що 344-й центр бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації – це єдиний в Росії центр, де льотчики опановують усі типи бойових гелікоптерів та складний пілотаж.

Мі-28 – радянський та російський ударний вертоліт, головне завдання якого полягає у знищенні танків та живої сили противника. Розробка вертольота велася на Московському вертолітному заводі ім. М. Л. Міля з 1978 року.

Росія постачає вертольоти Мі-28 Ірану, а також використовує у війні проти України. Станом на липень 2025 року редактори Oryx Blog підтвердили втрату Росією 14 гелікоптерів Мі-28 (знищених або захоплених українськими військовими), ще чотири гелікоптери отримали пошкодження.

Російський ударний вертоліт Мі-28

Як повідомлялось, 4 серпня безпілотники Служби безпеки України завдали удару по військовому аеродрому «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму. У результаті атаки було знищено літак Су-30СМ, а також уражено три літаки Су-24 та один Су-30СМ.