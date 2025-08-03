Агент спалив релейну шафу біля населеного пункту Шовкове

Агент партизанського руху паралізував рух залізниці, що веде до тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області. Про це у неділю, 3 серпня, повідомив «АТЕШ».

Агент партизанського руху здійснив диверсію біля населеного пункту Шовкове у Запорізькій області. Партизан спалив релейну шафу на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська.

У дописі зазначають, що знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку.

Розташування проведеної диверсії

«І вибрано це місце нами невипадково. Цією гілкою регулярно перевозяться військові вантажі – техніка, паливо і особовий склад. Бердянськ, як і вся Запорізька область, завжди були та будуть українськими! Місцеві жителі своїми діями доводять, що боротимуться з окупантами, і «російський світ» тут не приживеться», – додають партизани.

Нагадаємо, 27 липня внаслідок диверсії на залізничній лінії в окупованій Херсонській області вдалось призупинити постачання російської армії на Запорізькому напрямку.