Партизан знищив ретрансляційну шафу на важливій ділянці залізниці

Агент партизанського руху провів успішну диверсію на залізниці поблизу села Уварове Керченського району. Про це у четвер, 10 липня, повідомив «АТЕШ».

Агент руху «АТЕШ» провів успішну диверсію поблизу села Уварове в Ленінському районі Криму. Він знищив релейну шафу на важливій ділянці залізниці, що проходить через Керченський міст.

Партизани наголошують, що ця ділянка дороги є стратегічною для окупаційних військ, оскільки через неї регулярно перевозять техніку, паливо та особовий склад.

Фото «АТЕШу», місце проведенні диверсії у Криму

«Удар по цій логістичній лінії затримав постачання військових вантажів – і подібних ударів буде дедалі більше», – додають у дописі.

Нагадаємо, 6 липня партизани затримали постачання військової техніки та особового складу росіян на Донеччині. Вони завдали удару по логістиці ворога в тилу, спаливши релейну шафу біля Дебальцевого.