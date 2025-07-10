Партизани знищили логістику росіян на Кримському мосту
Диверсію провели на ділянці дороги, яка є стратегічною для окупаційних військ
Агент партизанського руху провів успішну диверсію на залізниці поблизу села Уварове Керченського району. Про це у четвер, 10 липня, повідомив «АТЕШ».
Агент руху «АТЕШ» провів успішну диверсію поблизу села Уварове в Ленінському районі Криму. Він знищив релейну шафу на важливій ділянці залізниці, що проходить через Керченський міст.
Партизани наголошують, що ця ділянка дороги є стратегічною для окупаційних військ, оскільки через неї регулярно перевозять техніку, паливо та особовий склад.
Фото «АТЕШу», місце проведенні диверсії у Криму
«Удар по цій логістичній лінії затримав постачання військових вантажів – і подібних ударів буде дедалі більше», – додають у дописі.
Нагадаємо, 6 липня партизани затримали постачання військової техніки та особового складу росіян на Донеччині. Вони завдали удару по логістиці ворога в тилу, спаливши релейну шафу біля Дебальцевого.