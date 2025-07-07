Внаслідок атаки було знищено одну одиницю РСЗВ

Агент партизанського руху передав українським бійцям координати, за якими Сили оборони точковим ударом знищили ворожий розрахунок «Град». Про це у понеділок, 7 липня, повідомив «АТЕШ».

Агент руху «АТЕШ», який діє зсередини артилерійського дивізіону 503-го мотострілецького полку, протягом кількох тижнів вів приховане спостереження за позицією реактивної системи залпового вогню «Град». Завдяки його інформації, Силам оборони України вдалося завдати точкового удару по росіянах. Внаслідок атаки було знищено одну одиницю РСЗВ та як мінімум п'ятеро військовослужбовців російської армії.

Партизани наголошують, що росіяни почали панікувати та змінювати свої позиції.

«Хоча офіційні дані про втрати ретельно приховуються командуванням, у самому дивізіоні спостерігаються ознаки паніки та дезорганізації. Окупанти гарячково змінюють позиції, бояться повторення удару і не можуть пояснити, як ворог отримав таку точну інформацію», – додають у дописі.

Нагадаємо, 6 липня партизани завдали удару по логістиці ворога в тилу Донецької області, спаливши релейну шафу біля Дебальцевого.