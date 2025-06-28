Партизани спалили релейну шафу на залізниці в окупованій Донеччині
Диверсія сталася на відрізку залізниці, яким регулярно проходять військові вантажі окупаційної армії РФ
Агенти партизанського руху «Атеш» здійснили підпал релейної шафи на залізниці на околицях міста Ясинувата в Донецькій області. Про це повідомили у телеграм-каналі руху в суботу, 28 червня.
Зазначається, що диверсія сталася на відрізку залізниці, що проходить важливим маршрутом до окупованого Донецька. Зокрема, поблизу цієї залізничної гілки розташовані військові частини, склади й промислові підприємства, тому тут регулярно проходять військові вантажі для постачання російських окупаційних військ.
За інформацією партизанів, їхні агенти обрали слушний момент для ураження, і в результаті потяг із паливом для російських військових прибув зі значним запізненням, що порушило плани ворога.
«До Дня Конституції України ми нагадуємо окупантам, що це – незалежна і вільна країна. А Донецьк завжди буде українським!» – підкреслили партизани.
Раніше повідомлялось, що одна з бійчинь «Атешу» підпалила армійську вантажівку «Урал» в окупованому Мелітопольському районі. Унаслідок диверсії кілька російських військових, які були черговими зміни, загинули.