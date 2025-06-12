Одна з бійчинь «АТЕШу» підпалила армійську вантажівку «Урал»

На тимчасово окупованій території Мелітопольського району партизани провели успішну диверсію, спаливши російську вантажівку. Про це повідомляє у четвер, 12 червня, рух «АТЕШ».

«До початку дня Росії агенти “АТЕШ” передали “вітання” окупантам», – заявляють в повідомленні.

За даними партизан, одна з їхніх бійчинь підпалила армійську вантажівку «Урал», кілька російських військових, які були черговими зміни, загинули. Це сталося на тимчасово окупованій території Мелітопольського району, де окупанти регулярно зупиняються під час перекидання особового складу та підвезення боєприпасів.

Фото «АТЕШу», місце, де партизани провели диверсію

«Ця акція – не просто диверсія, а прямий сигнал: жоден окупант не може почуватися безпекою, навіть у глибокому тилу. Ми діємо системно та послідовно», – наголошують партизани.

Нагадаємо, 10 червня представники руху опору в тимчасово окупованому Мелітополі знищили російський автомобіль операторів БпЛА, який використовували для тактичних завдань на півдні України.