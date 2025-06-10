Партизани спалили автомобіль «УАЗ Патріот» із мобільним РЕБ

Представники руху опору в тимчасово окупованому Мелітополі знищили російський автомобіль операторів БпЛА, який використовували для тактичних завдань на півдні України. Про це у вівторок, 10 червня, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

Агенти руху опору провели успішну операцію в тилу ворога, спаливши автомобіль «УАЗ Патріот» із мобільним РЕБ. Він належав операторам БпЛА із 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії. Автомобіль використовували для потайного пересування та виконання тактичних завдань на півдні України.

«Тепер ворог залишився без критично важливого транспорту – а за умов нестачі техніки на фронті це тимчасово паралізує роботу їхнього підрозділу», – зазначають партизани.

У дописі йдеться, що підготовка до операції зайняла тривалий час: агенти виявили місце стоянки автомобіля, вивчили звички екіпажу та вибрали момент, коли авто залишалося без охорони.

«Була використана запальна суміш, яка охопила машину за лічені секунди та повністю знищила її», – додають партизани.

Нагадаємо, 21 травня в тимчасово окупованому Генічеському районі на Херсонщині агенти партизанського руху провели диверсію, знищивши автомобіль операторів БпЛА російської армії.