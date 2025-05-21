Партизани знищили автомобіль російських військових

В тимчасово окупованому Генічеському районі на Херсонщині агенти партизанського руху провели диверсію, знищивши автомобіль операторів БпЛА російської армії. Про це у середу, 21 травня, повідомив «АТЕШ».

В окупованому Генічеському районі агенти партизанського руху успішно провели диверсію – знищили автомобіль російських військових. За даними розвідки, це була машина групи операторів безпілотників, оснащена обладнанням РЕБ.

Під час спостереження партизани встановили, що окупанти живуть у будинках місцевих мешканців та ховають техніку на приватних ділянках, маскуючи її під цивільну.

«Але це їх не врятувало. Втомлені після чергового завдання оператори припаркували машину біля свого тимчасового укриття – саме в цей момент ми завдали удару», – розповів «АТЕШ».

Рух опору наголошує, що тепер росіянам не вдасться повернутися до роботи найближчим часом, враховуючи критичну нестачу техніки у військах Росії.

«Отже, мешканці правого берега Херсонщини можуть хоча б на якийсь час зітхнути спокійніше. Допомоги від псевдоволонтерів чекати не доводиться – нове авто їм ніхто не привезе», – додають у дописі.

Нагадаємо, 15 травня учасники спротиву Маріуполя вивели з ладу залізничне обладнання росіян. Агенти спалили релейну шафу на станції «Новосибірськ».