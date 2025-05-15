Агенти руху опору вивели з ладу релейну шафу

Партизани вивели з ладу релейну шафу у Смоленській області, порушивши постачання зброї до прикордоння України. Про це у четвер, 15 травня, повідомив рух «АТЕШ».

Агенти руху опору вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні, яке використовували російські військові для постачання озброєння та техніки окупантам, що воюють на кордоні Сумської та Чернігівської областей. «АТЕШ» наголошує, що завдяки діям партизанів ворог зіштовхнувся із серйозними порушеннями у своєчасній доставці необхідних ресурсів на передову.

Розташування знищеної релейної шафи

«Кожен успішний удар «АТЕШ» завдає відчутної шкоди окупантам і підриває їхній моральний дух. Ми знаємо, що кожен день утрудненої логістики наближає момент нашої перемоги. Наша робота не обмежується однією операцією – ми продовжуємо діяти по всьому фронту, створюючи труднощі для ворога та накладаючи обмеження на його можливості», – додають у дописі.

Нагадаємо, 27 квітня партизани руху «Атеш» затримали постачання техніки та запчастин для російських військ на фронт, здійснивши диверсію на залізниці у Луганській області.