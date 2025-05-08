Партизани позбавили зв'язку військові об'єкти в російському Підмосков'ї
Порушення зв’язку та енергопостачання зірвало планування і координацію між підрозділами армії РФ
Агент партизанського руху знищив обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- і телекомунікаційну інфраструктуру в населеному пункті Могильці, що в Московській області РФ. Про це в четвер, 8 травня, повідомив «Атеш».
Унаслідок диверсії перебої зв’язку виникли на низці важливих військових об’єктів ворога, серед яких:
- 629-й зенітний ракетний полк (в/ч 51857),
- 21-ша окрема бригада оперативного призначення (в/ч 3641),
- військове містечко, де розміщуються в/ч 20007, 03523 і 51084.
Окрім цього, проблеми зі зв’язком зафіксували у 483-му військовому слідчому відділі СК РФ і на розподільчому складі компанії «СберЛогістика», що виконує контракти для російського міноборони.
«Порушення зв’язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування і координацію між військовими об’єктами. Це нагадування: “АТЕШ” поруч. Ми бачимо все – і б’ємо точно», – зауважили активісти.
Раніше ZAXID.NET писав, що партизани підпалили трансформаторну підстанцію у Саратові. Унаслідок диверсії було порушено електропостачання двох базових станцій стільникового зв’язку в російському місті.