Мапа з об'єктами російських окупантів, які зазнали диверсії, 8 травня 2025 рік

Агент партизанського руху знищив обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- і телекомунікаційну інфраструктуру в населеному пункті Могильці, що в Московській області РФ. Про це в четвер, 8 травня, повідомив «Атеш».

Унаслідок диверсії перебої зв’язку виникли на низці важливих військових об’єктів ворога, серед яких:

629-й зенітний ракетний полк (в/ч 51857),

21-ша окрема бригада оперативного призначення (в/ч 3641),

військове містечко, де розміщуються в/ч 20007, 03523 і 51084.

Окрім цього, проблеми зі зв’язком зафіксували у 483-му військовому слідчому відділі СК РФ і на розподільчому складі компанії «СберЛогістика», що виконує контракти для російського міноборони.

«Порушення зв’язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування і координацію між військовими об’єктами. Це нагадування: “АТЕШ” поруч. Ми бачимо все – і б’ємо точно», – зауважили активісти.

Раніше ZAXID.NET писав, що партизани підпалили трансформаторну підстанцію у Саратові. Унаслідок диверсії було порушено електропостачання двох базових станцій стільникового зв’язку в російському місті.