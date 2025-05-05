Партизани вивели з ладу трансформаторну підстанцію у Саратові

Агенти партизанського руху провели операцію у Саратові, вивівши з ладу трансформаторну підстанцію. Про це у понеділок, 5 травня, повідомив «АТЕШ».

За даними руху опору, ця диверсія призвела до серйозних наслідків критично важливої ​​інфраструктури росіян.

Зокрема, підпал повністю порушив електропостачання двох базових станцій стільникового зв'язку. Ці станції забезпечували зв'язок у районах, де розташовані ключові промислові об'єкти, серед яких нафтопереробний завод «ГазПромМаш», завод «Пірогруп» і мобілізаційний центр, який росіяни використовують для координації своїх дій.

Розташування важливої інфраструктури росіян у Саратові

«Припинення роботи цих станцій зв'язку серйозно ускладнить координацію дій противника, ускладнить логістику та створить додаткові проблеми для окупантів організації оборони», – додали партизани.

Нагадаємо, 25 квітня повідомляли, що у Москві агенти маріупольського спротиву здійснили підрив між залізничними станціями Яуза та Маленковська.

16 квітня стало відомо, що агент руху «АТЕШ» завдав удару по логістиці росіян у Мелітополі, знищивши релейну шафу. За даними партизан, цей підпал завдав серйозного удару по системі управління залізничним сполученням окупантів. Диверсія значно порушила логістику росіян, що позначилася на їх боєздатності.