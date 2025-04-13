Після підпалу на позиції росіян почалася пожежа

Агент партизанського руху здійснив чергову успішну диверсію у Донецькій області, спаливши російський танк. Про це у неділю, 13 квітня, повідомив рух «АТЕШ».

Рух спротиву розповів про чергову успішну диверсію на Донецькому напрямку. Її виконав агент, який проник у склад одного з підрозділів російського угруповання військ «Центр».

«Агент нашого руху зі складу одного з підрозділів угруповання військ «Центр» ЗС Росії провів успішну диверсію щодо пошкодження військової техніки в одному із населених пунктів на Донецькому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що партизан підібрав момент, коли окупанти проводили ремонт танка та встановлювали на ньому додатковий захист, відомий як «мангал».

«Того вечора механіки за традицією відзначали вівторок і розпивали алкоголь, що знизило їхню пильність. Після підпалу на їхній позиції почалася пожежа, і наш агент зміг непомітно відійти в безпечне місце», – додають у дописі.

Наразі агент руху уже знаходиться на іншому напрямку, і планує наступний крок.

Нагадаємо, наприкінці березня у Херсонській області місцеві партизани знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби.