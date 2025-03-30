Росіяни зазнають значних втрат ще під час навчань

Російські окупанти зазнають значних втрат під час тренувань із форсування водних перешкод у Херсонській області. Про це повідомив агент партизанського руху «Атеш», який є військовослужбовцем 80-ї ОМСБр Збройних сил РФ.

Як йдеться, російських новобранців з тренувального табору в Криму відправляють на Херсонщину – там їх готують до штурмів островів Дніпра.

«Тренування проходять у жорсткому режимі – солдатів у повному спорядженні завантажують у човен і на повній швидкості катають Дніпром, внаслідок чого багато хто випадає і тоне. Командири навіть не намагаються їх врятувати», – ідеться в повідомленні.

За даними партизанів, кількість загиблих російських військових йде на десятки, але заняття продовжують. Після підготовки новоприбулих відправляють на штурм островів малими групами з двох-трьох людей. Солдатів викидають на берег із завданням закріпитися – без прикриття і нормальної евакуації.

«Відповідно, завдання не виконуються, і вони продовжують зазнавати втрат. У процесі відправки таких груп один командир сказав: “Ну, зараз ваша партія закінчиться, і привезуть наступну”», – передають агенти руху опору.

Нагадаємо, 30 березня стало відомо, що партизани на Херсонщині знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби. За попередніми даними, партизани знищили комплекс «Лорандіт».