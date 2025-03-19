Ліквідований пункт розташування росіян у Скадовську

Збройні сили України завдали удару по російських окупантах, які переховувались у дитячому таборі в Скадовську на Херсонщині. Про це повідомили агенти партизанського руху «Атеш» в середу, 19 березня.

Агенти руху підтвердили успішний удар українських військових по розташуванню окупантів у дитячому таборі «Орлятко». Росіяни використовували цивільний об’єкт як місце для відновлення особового складу.

Місце розташування росіян в дитячому таборі в Скадовську (Фото руху «Атеш»)

Унаслідок удару втрати росіян склали понад десятеро загиблих і кілька десятків поранених солдатів.

«Окупанти цинічно ховалися в дитячому таборі, приховуючи цей об'єкт. Але справедливості уникнути їм не вдалося», – констатували партизани.

Нагадаємо, у березні кримські партизани зірвали постачання палива угрупованню російських військових у Запорізькій області.